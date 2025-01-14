У Харкові троє чоловіків з пістолетами атакували автобус ТЦК з мобілізованими (фото)

У Харкові 13 січня троє невідомих людей напали на автобус ТЦК, у якому перевозили мобілізованих. Нападники перегородили дорогу своїми авто, один з них був озброєний пістолетом.

Про це повідомила поліція Харківської області.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення свідків, очевидців події, поліцейські оперативно встановили особу одного з нападників. Йому 49 років. В транспортному засобі чоловіка виявили та вилучили стартовий пістолет та набої до нього. Також поліцейські вилучили автомобіль зловмисника. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.

У Харкові троє озброєних чоловіків спробували зупинити автобус ТЦК / Фото : Нацполіція

У Харкові троє озброєних чоловіків спробували зупинити автобус ТЦК / Фото : Нацполіція

У Харкові троє озброєних чоловіків спробували зупинити автобус ТЦК / Фото : Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ) та 296 (хуліганство) ККУ. Досудове розслідування триває, правоохоронці шукають інших причетних до злочину.

Нагадаємо, у Вінниці під час перевірки документів між перехожим, поліцейськими та співробітниками ТЦК сталася сутичка. Чоловік спробував втекти, але був затриманий і доставлений до ТЦК.

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