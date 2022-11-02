У Харкові в СБУ працював російський "кріт": він передавав дані про ЗСУ та роботу українських спецслужб

У Харкові в СБУ працював російський "кріт". Зрадник передавав окупантам дані про пересування та позиції ЗСУ, оборонні операції військових та українських спецслужб.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зрадник працював у координаційному штабі Управління СБУ у Харківській області. На початку війни проти України його завербували російські спецслужби. Працівник СБУ отримав від росіян гарантії, що після окупації Харкова йому та його родині нічого не загрожуватиме.

Фото: СБУ

"Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу зс рф розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Ця інформація була потрібна окупантам, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій.

Фото: СБУ

Зрадника затримали після того, як він готувався передати росіянам дані для ракетних обстрілів приміщення СБУ в Харкові.

Чоловіка затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Затримання зрадників

СБУ від початку повномасштабного наступу Росії на Україну затримує державних зрадників та агентів російських спецслужб.

Контррозвідка Служби безпеки викрила законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою і намагалася втертися у довіру СБУ, водночас вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

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