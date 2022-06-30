"У Харкові важка обстановка": Жданов розповів про незначні успіхи окупантів

Ситуація в Харкові станом на 30 червня дуже важка через постійні обстріли. Зокрема, російським військам вдалося на тому напрямку просунутися вглиб території України і тепер, окрім ракетних, місто зазнає ще й артилерійських ударів.

У районі Руських Тишків російські війська "продавили оборону" України та просунулися трохи вперед.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого YouTube-каналу.

"У Харкові на сьогодні дуже важка обстановка через постійні обстріли. На жаль, російські війська вжили атакувальні дії, мали незначний успіх і вийшли в районі Руських Тишків. Продавили нашу оборону, просунулися трохи вперед. Швидше за все, вони оволоділи Терновою і вийшли на околиці Рубіжного. Там були зупинені нашими військами", – розповів експерт.

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"В будь-якому разі цей незначний успіх, точніше просування російських військ вглиб нашої території, дало можливість підтягнути артилерію. І тепер ствольна артилерія завдає ударів по південних околицях міста Харкова. Тож Харків зазнає тепер не тільки ракетних обстрілів, але й артилерійських", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ 30 червня, окупанти обстрілюють Харківську область, але спроби штурму припиняють українські захисники.

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