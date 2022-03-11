У Харкові весь час тривають обстріли: Терехов розповів, де стріляють найбільше

У Харкові весь час тривають обстріли: Терехов розповів, де стріляють найбільше

Мер зазначив, що ситуація в місті напружена.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що місто перебуває під постійними обстрілами та атаками російських військ. Окупанти б’ють по житлових масивах та не полишають спроб прорватися до центру Харкова.

Про це міський голова розповів виданню "РБК-Україна".

Також читайте Від початку війни на Харківщині через ворожі обстріли зруйновано майже пів тисячі будинків

За його словами, обстріли не припиняються і найбільше дістається саме житловим районам Харкова: дуже стріляють по Горизонту, Рогані, району заводу ХТЗ. Друга зона обстрілу – П'ятихатки. Звідти вдалося частково евакуювати людей.

"Ці спроби (російських військ прорватися до Харкова ­– ред.) не припиняються. Нас регулярно обстрілюють з літаків і зброї, з землі. І наші війська стоять на смерть, відстоюючи місто Харків", – розповів Терехов.

Щодо водо- та електропостачання, то на сьогодні їх немає у 400 будинках міста. До решти будинків у різних районах подають воду, проводять ремонти водопроводів, які зазнають пошкоджень від влучання снарядів. Зокрема, був пробитий водопровід 1200 мм і комунальники його полагодили, попри на те, що поруч розривалисяснаряди.

"Ми подаємо воду практично необмежено. Тільки перекриваємо там, де сьогодні люди не живуть і де будинки зруйновані", ­– сказав Терехов.

"Те, що стосується електропостачання, то можу сказати, що сьогодні дуже багато снарядів прилетіло в наші трансформаторні підстанції. Але попри все це, ми перемикаємося, ремонтуємо разом з обленерго. І на сьогодні є електропостачання в місті Харкові", ­­– додав міський голова.

Він також поінформував, що Харків зараз отримує велику гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 11 березня російські військові продовжили обстрілювати Харківську область, тож не вдалося запустити евакуацію мирних жителів з Ізюму.