У Харкові від російської ракети загинув 96-річний в'язень фашистських концтаборів Борис Романченко

Це фото харків'янина з 90-х років.
У Харкові загинув 96-річний бувший в'язень фашистських концтаборів Борис Романченко, який пережив Бухенвальд, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Окрім нацистського концентраційного табору Бухенвальд чоловік переніс катування у місці, де був концтабір Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен. Але колишнього в'язня нацистів вбила російська ракета, що влучила в оселю Бориса Романченка під час «операції з денацифікації» окупантів.
"Нові фашисти продовжують справу Гітлера", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, загарбники викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців.
Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. У понеділок, 21 березня, викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка.
Про це повідомив голова Харківької ОДА Олег Сінєгубов у Facebook.
Харків має 972 зруйнований будівель, і 778 з них – це житлові будинки.
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