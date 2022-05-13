У Харкові відновлюється робота громадського транспорту: як і коли курсуватимуть маршрутки, тролейбуси та трамваї

У Харкові від наступного тижня відновлюється робота наземного громадського транспорту.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, на рейси запускають 4 трамвайні, 8 тролейбусних та 25 автобусних маршрутів.

Про це Терехов повідомив у Telegram-каналі.

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"Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", - зазначив мер міста.

Час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів від 7 ранку до 7 вечора. З часом кількість громадського транспорту збільшиться. Терехов додав, що перші два тижні проїзд у міському транспорті буде безкоштовним.

Нагадаємо, під час окупації села під Харковом росіяни обстріляли дім з танка, а людей закопали на подвір'ї.

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