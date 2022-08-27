У Харкові викрили коригувальника, який здавав місця дислокації ЗСУ

Чоловіка викрили, коли він переїхав до Харкова, тікаючи від лінії фронту.

У Харкові повідомили про підозру 43-річному мешканцю селища Слатине, який здавав інформацію про переміщення, рух та розташування Збройних сил України на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресорки.

"Чоловік від березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ", - йдеться у повідомленні.

Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія завдала по них удари.

Нагадаємо, колишню керівницю ОПЗЖ у Львові затримали за державну зраду (відео).

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