У Харкові виявили школяра, який несвідомо працював корегувальником вогню

З корегувальниками, або без - рашисти продовжують напади на Харків

На Харківщині збили ворожий винищувач та безпілотник. Другу добу російська авіація зазнає втрат в Ізюмському районі. Це місто намагаються захопити вже майже три тижні і все безрезультатно. Тож від безвиході закидають бомбами з неба. Дальніми ударами нищать і Харків. Як з’ясувалося, деякі обстріли ворога коригував сам того не розуміючи, - один із місцевих школярів.

Про це йдеться в ТСН.

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«Я займався координуванням вогню у Телеграмі», - розповідає школяр, який каже, що натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання.

Одне з таких - зробити скріншот гугл-мапи за конкретними адресами у Харкові. А за кілька днів туди поцілили ворожі снаряди. Що допомагав рашистам - хлопець усвідомив лише, коли додому прийшли працівники СБУ. Батько школяра шокований. «Батькам хочу сказати, контролюйте, будь ласка, свої телефони. Все на довірі, з розрахунку, що спілкуються зі своїми однолітками, а вийшло дуже сумно. Я дуже жалкую, мені дуже соромно»,- каже чоловік.

З корегувальниками, або без - рашисти продовжують напади на Харків. Втім, інтенсивність обстрілів таки зменшилась. Зафіксували лише 46 за добу, тоді як ще минулого тижня гатили чи не вдвічі частіше. Найбільше потерпає район Північної Салтівки. Там не лишилось вцілілих багатоповерхівок. Є будинки, в які снаряди прилітають втретє, а то й вп’яте.

Найгарячішою точкою зараз є Ізюм. Росіяни намагають взяти місто у кільце, втім, через наші збройні сили в них ніяк не виходить захопити його південну частину. Водночас місто необхідно рашистам , аби мати прохід на Донеччину. Поки його немає - бомблять мирних жителів з неба.

Натомість вже другий день поспіль на Ізюмщині гарні врожаї у наших ЗСУ - українські військові збивають по дві одиниці ворожої авіації. Сьогодні у рашистів - мінус безпілотник та винищувач. Є трофеї і на землі.

Як повідомляють у Генштабі, на Харківщині ворог вже давно не проводив наступальних дій. Зараз росіянам важко навіть просто втримати свої позиції. Адже збройні сили активно витісняють ворога у Дергачівському, Чугуївському та Роганському напрямках.

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