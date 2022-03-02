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У Харкові війська РФ обстріляли спецшколу: в підвалі без їжі та води сидять 65 людей, серед них є діти

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У Харкові війська РФ обстріляли спецшколу: в підвалі без їжі та води сидять 65 людей, серед них є діти

Associated Press

Їжу та питну воду привезли волонтери.

У Харкові після обстрілу приміщення спецшколи ім. Короленка у підвалі залишаються люди, вихованці та працівники школи-інтернату, які потребують евакуації. Загалом там 65 осіб.

Про це заявила Валентина Бутенко, керівниця ГО "Право вибору", яка опікується дітьми, інформує "Суспільне".

За її словами, після обстрілу приміщення школи залишилось без світла та води, люди перебувають у підвалі, який не постраждав. Їжу та питну воду привезли волонтери.

‌"Коли почався обстріл, діти були на обіді в їдальні, вікна якої виходять на провулок, вони не зазнали травм. Повибивало вікна,  діти налякалися, попадали. Вікна кабінету директора виходять на вулицю Сумську, у нього ушкодження шкіри голови. Діти лишаються у підвалі і у фільварку у дворі. Вікна і двері лишаються без скла", - сказала Валентина Бутенко.

Керівництво школи вже звернулося по допомогу, просять евакуювати дітей, поки посадовці відповіді не надали.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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