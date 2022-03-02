У Харкові війська РФ обстріляли спецшколу: в підвалі без їжі та води сидять 65 людей, серед них є діти

У Харкові війська РФ обстріляли спецшколу: в підвалі без їжі та води сидять 65 людей, серед них є діти

Їжу та питну воду привезли волонтери.

У Харкові після обстрілу приміщення спецшколи ім. Короленка у підвалі залишаються люди, вихованці та працівники школи-інтернату, які потребують евакуації. Загалом там 65 осіб.

Про це заявила Валентина Бутенко, керівниця ГО "Право вибору", яка опікується дітьми, інформує "Суспільне".

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За її словами, після обстрілу приміщення школи залишилось без світла та води, люди перебувають у підвалі, який не постраждав. Їжу та питну воду привезли волонтери.

‌"Коли почався обстріл, діти були на обіді в їдальні, вікна якої виходять на провулок, вони не зазнали травм. Повибивало вікна, діти налякалися, попадали. Вікна кабінету директора виходять на вулицю Сумську, у нього ушкодження шкіри голови. Діти лишаються у підвалі і у фільварку у дворі. Вікна і двері лишаються без скла", - сказала Валентина Бутенко.

Керівництво школи вже звернулося по допомогу, просять евакуювати дітей, поки посадовці відповіді не надали.