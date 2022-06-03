У Харкові внаслідок ворожого обстрілу зруйновано адмінбудівлю та склад пиломатеріалів: фото

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу зруйновано адмінбудівлю та склад пиломатеріалів: фото

Вранці 3 червня російські війська обстріляли один із районів Харкова, прокуратура повідомила подробиці та розпочала розслідування.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) під час обстрілу російськими військами Основ’янського району міста Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, 3 червня 2022 року близько 5 години ранку військовослужбовці РФ обстріляли Основ’янський район Харкова. Один снаряд влучив в адміністративну будівлю, інший — у складське приміщення.

“Встановлено, що в адміністративній будівлі пошкоджена стеля, зруйновано віконні блоки та двері. Крім того, повністю зруйновано ангар з пиломатеріалами. Внаслідок влучання снаряду зайнялася пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Огляд місця злочину провели представники прокуратури та поліції. Розслідування будуть проводити слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, рятувальники у Харківській області 3 червня ліквідували 19 пожеж, більшість з яких сталися через обстріли російськими окупантами.

Журналіст ТСН на Харківщині тікав від обстрілів

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