У Харкові вночі ворог цинічно і жорстоко обстріляв мирних, двори багатоповерхівок всіяні вирвами

На місці нічних обстрілів вирви від влучань снарядів - їх дуже багато, чи не в кожному подвір"ї, йдеться в ТСН.

Цієї ночі місто обстріляли з неабиякою жорстокістю. Цілили по мирному населенню - в цьому нема сумнівів. Двоє чоловіків та жінка отримали поранення уламками, які пробили вікна та залетіли до квартири. Усіх ушпиталили і вже прооперували, за даними медиків, нині життю потерпілих загрози нема.

Обстріл міста рашисти почали о 10 вечора. Гатили по Салтівському та Шевченківському районах. Місто здригалося від потужних вибухів, а з вікон було видно спалахи від снарядів.

Також читайте У прифронтових селах Миколаївщині вже немає жодної цілої споруди: як виживають люди

За даними правоохоронців, рашисти гатили по місту з реактивних систем залпового вогню. Були влучання у школу та двори житлових будинків. Місцеві повідомляли, що після обстрілів у кількох будинках зникло світло та зникла вода.

Росіяни обстріляли виключно спальні райони, військової інфраструктури тут немає. Снаряди пускали навмання - по дворах крамницях та багатоповерхівках.

Читайте також:

Військовий експерт розповів, чого не варто чекати контрнаступу і порадив бути готовими до війни на роки

Військові на Донеччині тримають оборону і б'ють ворога, коли з неба постійно прилітають снаряди

Харківщина потерпає від ворожої "оборонної" зброї, яка перетворює окупантів на терористів