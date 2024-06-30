У Харкові ворог поцілив у автопарк і термінал "Нової пошти": деталі руйнівної атаки

У неділю, 30 червня, внаслідок чергового удару окупантів по Харкову руйнівними КАБами приліт стався на території автопарку і терміналу "Нової пошти".

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання було в термінал "Нової пошти". Загинув чоловік – працівник поштового відділення", – повідомив Синєгубов.

Водночас, у "Новій пошті" повідомили, що всі їхні працівники перебували в укритті і не постраждали.

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 9 людей. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші — чоловіки. У 8-місячного хлопика, який отримав поранення внаслідок російського удару, не тяжкі травми. Про розповів "Суспільне Харків" начальник Центру екстреної меддопомоги регіону Віктор Забашта. Дитину ушпиталили для того, щоб ретельніше оглянути.

"Дитина разом із мамою була в автівці, за територією, куди влучила авіабомба. Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина дістала численні забої. Серед інших поранених є тяжкі, але, переважно, вони у середньому стані", - сказав він.

Розбір завалів триває.

За словами Синєгубова, на місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають. За даними Терехова, семеро людей, які перебували на місці влучання, не виходять на зв'язок.

Крім того, знищено 7 цивільних авто і ще 3 машини пошкоджено. Також пошкоджене приміщення "Нової пошти".

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили по "Новій пошті" важкою авіабомбою ФАБ-500 з модулем корегування та планування. Це вже другий випадок використання такої авіабомби по Харкову.

Нагадаємо, що російські окупанти часто завдають ударів по цивільних об'єктах "Нової пошти". Так, 21 жовтня минулого року, росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" Коротичах під Харковом. Тоді загинули 6 людей.

1 травня цього року внаслідок удару по "Новій пошті" в Одесі було знищено посилок на 3 мільйони.

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