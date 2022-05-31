У Харкові з-під завалів пошкодженого ворожими обстрілами будинку дістали тіла чотирьох людей

Вчора, 30 травня, на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні, 31 травня, співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня, на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.
Опубліковано Головне управління ДСНС України у Харківській області Вівторок, 31 травня 2022 р.
Нагадаємо, з окупованих районів Харківської області вдалося евакуювати 1500 місцевих жителів.
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