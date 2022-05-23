У Харкові за три місяці після нападу РФ знову запрацює метро: який графік і чи платний проїзд

Метро Харкова 24 травня розпочне свою роботу.
Метро у Харкові запустять завтра, 24 травня, о 07:00. Перший тиждень проїзд у метро буде безкоштовним.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Завтра, через три місяці після нападу РФ на Україну, ми запускаємо метро. О 07:00, вперше за останні 89 днів, потяги харківської підземки почнуть рух. Хочу одразу сказати – оскільки економіка Харкова лише почала відроджуватись, складно зрозуміти пасажиропотік. І в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом о півгодини", - повідомив Терехов.
За його словами, поступово у місті будуть зменшувати інтервал. Водночас змінюється логістика наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам зручно було пересуватися містом.
Мер Харкова висловив упевненість, що запуск метро допоможе якнайшвидше нормалізувати життя міста.
Нагадаємо, у Харкові пів тисячі будинків не підлягають реконструкції (фото).
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