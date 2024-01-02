У Харкові загинула людина, а кількість поранених зросла

Загарбники гатили по центру міста. Вид ракет ще встановлюється.

Внаслідок ракетних ударів по центру Харкова 2 січня загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 20.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 07:30 російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.

"На цю хвилину – більше 20 постраждалих. Одна людина загинула", – зазначив голова ОВА.

Окрім того, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, інша цивільна інфраструктура, загорілися автомобілі.

Відповідні служби проводять огляд місць ударів.

Зауважимо, армія РФ вранці 2 січня влаштувала масовану ракетну атаку по житловій забудові Харкова. Спершу було відомо про шістьох постраждалих, однак згодом кількість зросла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є ймовірність пуску "Калібрів"! Ігнат про масовану ракетну атаку 2 січня

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