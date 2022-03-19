У Харкові затримали диверсантів: у квартирі виявили антени і радіотехніку

У Харкові затримали диверсантів: у квартирі виявили антени і радіотехніку

Виявити зловмисників допомогли місцеві мешканці.

У Харкові в одній з багатоповерхівок виявили представників диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, упіймати диверсантів вдалося завдяки активності місцевих мешканців, які повідомили правоохоронців про підозрілих осіб.

Представників ДРГ виявили в одній з квартир на 15 поверсі будинку. У помешканні знайшли антени та іншу радіотехніку. Наразі деталі з’ясовують службовці СБУ.

Як повідомлялося, у Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна. Чоловік під час війни у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Росії та терористам “ДНР/ЛНР” дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Підозрюваного затримали.

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