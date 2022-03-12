У Харкові затримали диверсантів, які планували підірвати важливі об'єкти: фото

У Харкові затримали диверсантів, які планували підірвати важливі об'єкти: фото

Обставини події встановлюються.

У Харкові затримали диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли багато зброї та вибухівки.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

Читайте також: