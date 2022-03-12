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У Харкові затримали диверсантів, які планували підірвати важливі об'єкти: фото

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У Харкові затримали диверсантів, які планували підірвати важливі об'єкти: фото

Обставини події встановлюються. 

У Харкові затримали диверсантів, які планували підриви військових та цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

Під час обшуків у підозрюваних знайшли багато зброї та вибухівки. 

Обставини події встановлюються. 

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Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

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