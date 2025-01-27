У Харкові затримали громадянина РФ, який шпигував на користь ворога

Засуджений, громадянин РФ, тривалий час проживав у Харкові та працював у місцевому відділенні банку. Прокурори довели, що він був завербований російськими спецслужбами та виконував завдання з передачі розвідувальної інформації ворогу.

До 10 років за ґратами засуджено громадянина Російської Федерації, який займався шпигунською діяльністю на користь РФ у Харкові. Чоловік збирав секретну інформацію про Збройні сили України, передавав дані про дислокацію українських військових та об’єктів критичної інфраструктури, а також незаконно зберігав вибуховий пристрій.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шпигунство та поширення інформації про переміщення українських військових.

Засуджений, громадянин РФ, тривалий час проживав у Харкові та працював у місцевому відділенні банку. Прокурори довели, що він був завербований російськими спецслужбами та виконував завдання з передачі розвідувальної інформації ворогу.

Зокрема, шпигун встановив контакт із особою, яка, на його думку, мала доступ до державної таємниці. Метою було отримання секретних даних, які Росія могла використати для завдання ударів по місцях зберігання документації та перешкоджання відновленню критичної інфраструктури.

Він збирав дані про розташування українських військових частин, пересуваючись містом та фіксуючи інформацію за допомогою відеореєстратора.

Окрім цього, він збирав дані про розташування українських військових частин, пересуваючись містом та фіксуючи інформацію за допомогою відеореєстратора. Зібрані дані передавалися куратору з РФ через месенджери, що використовувалося для планування атак.

Шпигун також залучив до протиправної діяльності свого колегу – посадовця банку. Його справа вже передана до суду.

Шпигуна затримали в липні 2024 року завдяки оперативним діям СБУ. Під час судового процесу він визнав свою провину в повному обсязі. Суд призначив йому 10 років позбавлення волі.