У Харкові затримали групу коригувальників – наводили удари по об'єктах ЗСУ

У Харкові затримали групу коригувальників, які наводили удари РФ по місту. Кіберфахівці СБУ викрили двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожими коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

У подальшому фігуранти відмічали ці локації на Google-мапі та відправляли скриншоти з відмітками до свого куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збирання даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, на Одещині військовий бухгалтер привласнив понад 10 млн грн із зарплат морпіхів ЗСУ.

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