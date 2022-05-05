У Харкові затримали майора поліції, який здавав російським окупантам позиції ЗСУ

У Харкові СБУ затримала місцевого майора поліції, який співпрацював з російськими окупантами.

Колаборант здавав загарбникам позиції ЗСУ та фотографував приміщення місцевих органів влади та правоохоронних органів.

Про це повідомила СБУ в Харківській області.

"Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, був залучений до збирання розвіданих на шкоду Україні у день початку збройної агресії рф. Через його родича, пенсіонера "ОМОНу" з Бєлгорода, співробітники ФСБ відпрацювали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних Сил України територією Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зрадник через Telegram встиг передати росіянам фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області.

Оскільки він пересувався на службовому транспорті, його не перевіряли на блокпостах. Співробітники СБУ затримали "перевертня в погонах" та обшукали його авто. Там виявили три гранати. Поліцейського затримали. Триває слідство.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти доукомплектували військові підрозділи місцевими жителями.

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