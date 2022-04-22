У Харкові затримали пару мародерів: їм загрожує 8 років в'язниці (фото)

У Харкові затримали пару мародерів: їм загрожує 8 років в'язниці (фото)

У Немишлянському районі Харкова затримали чоловіка та жінку, які викрали оргтехніку та інше майно з торгівельного кіоску.

Про це 22 квітня повідомили в поліції Харківської області.

Мародерів доставили до територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, батьки російських окупантів розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти та називають своїх синів "спонсорами", а також закликають їх мародерити на повну.

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