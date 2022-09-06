У Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів

Жінка обіцяла готувати їжу постраждалим від обстрілів, проте отримавши продукти, залишала їх собі та годувала родичів.

За даними слідства, 27-річна харків’янка отримала від волонтерки продукти харчування для подальшого видавання приготовлених страв у якості гуманітарної допомоги мешканцям будинку у Холодногірському районі м. Харкова, який постраждав від ракетного удару, завданого російською армією.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Жінка увійшла у довіру до волонтерки під виглядом небайдужої громадянки, яка допомагає харків’янам. Підозрювана розказала про те, що вона "організує" для мешканців вказаного будинку, де, з її слів, проживає 200 людей, видавання гарячих страв. Жінка зазначила, що їжу вона приготує в спеціально обладнаних приміщеннях у підвалі будинку", - йдеться у повідомленні.

Таким чином зловмисниця вкрала продуктів майже на 150 тис. грн.

Жінці повідомлено про підозру за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, поліція Києва викрила групу псевдоволонтерів, які організували мережу колцентрів та під приводом збирання грошей для допомоги хворим дітям, привласнювали благодійні внески українців.

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