У Харкові затримали вченого, які допомогав ворогу розробляти дрони

У Харкові контррозвідники Служби безпеки України затримали 72-річного вченого-механіка, який співпрацював з російським військово-промисловим комплексом. Чоловік розробляв креслення для вдосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед», зокрема модернізував двигуни та катапультні установки.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Слідство встановило, що вчений дистанційно передавав технології гендиректору російського заводу, що виробляє агрегати для безпілотників. Для комунікації з ворогом він використовував електронну пошту та месенджери, маскуючи свою діяльність під наукові дослідження.

Під час обшуків у його квартирі вилучили комп’ютерну техніку, телефон та флеш-носії з доказами. Йому пред'явили підозру у пособництві державі-агресору, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Його спільника, колишнього студента, планується заочно повідомити про підозру, оскільки він переховується у РФ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала коригувальниця ФСБ, яка за допомогою селфі наводила ворожі ракети на Харків.

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