У Харкові затримано 15-річних підлітків, які здійснили теракти на замовлення РФ (фото)

8 та 9 грудня 2024 року в Харкові було підірвано вибухові пристрої біля поліцейських відділень.

У Харкові Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України. 15-річні хлопець та дівчина, виконували завдання ворога, організувавши теракти поблизу відділень поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як повідомили в СБУ, вибухові пристрої були підірвані 8 та 9 грудня 2024 року. Обидва підриви відбулися в місцях, де працюють поліцейські, але на щастя, ніхто не постраждав. Зловмисники діяли за інструкціями російських кураторів, які завербували їх через Телеграм-канали, де пропонували "легкі" гроші за виконання терористичних завдань.

У Харкові затримали підлітків, які працювали на РФ / Фото: СБУ

Докази злочинної діяльності / Фото: СБУ

За даними слідства, підлітки діяли окремо. Хлопець підготував саморобні вибухівки, які начинив металевими кульками та оснастив детонаторами для дистанційного вибуху. Дівчина ж забрала вже готові вибухівки зі схованки та разом з хлопцем маскувала їх у пакетах, залишаючи їх у контейнерах для сміття поруч з поліцейськими відділеннями. Також вони встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційну детонацію.

За ці вибухи окупанти сподівалися викликати паніку та розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

СБУ висунула підозру затриманим за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Попри їхній юний вік, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, політолог Олексій Голобуцький зазначив, що Росія витрачає великі ресурси на вербування українських підлітків через Telegram, але СБУ успішно протидіє цьому. Він вважає запуск чатботу "Спали ФСБшника" своєчасним кроком, який ламає схему вербування ФСБ.

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