У Харкові збудують зупинки-укриття, які захищатимуть від снарядів РФ: якими вони будуть (фото і відео)

У Харкові найближчими тижнями почнуть будувати безпечні зупинки громадського транспорту, які захищатимуть людей від російських снарядів.

Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із павільйонами зупинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, в разі загрози артилерійського обстрілу у безпечних спорудах можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

"Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені, насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв", - анонсував він.

За словами міського голови, такі укриття є в Ізраїлі, і вони ефективні в захисті від снарядів і розлатання уламків.

"Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян", - підсумував він.

Нагадаємо, у небі над Харківщиною ЗСУ збили ворожу ракету, випущену з Бєлгорода.

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