У Харкові змінили графіки відключення світла – Терехов розповів про ситуацію в місті

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупаційні війська Росії дуже сильно обстрілюють місто. Внаслідок атак є дуже серйозна руйнація енергетичної галузі. У місті від 30 березня змінили графіки відключення світла.

Про це він сказав ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми перейшли на графіки, житлові будинки за графіком відключаються від енергопостачання, бо не вистачає напруги. Такі графіки були опубліковані сьогодні, вони трохи скориговані в бік зменшення часу відключення. Перейшли з 6-годинного на 4-годинне відключення", - розповів він.

Терехов зазначив, що обленерго намагається витримувати графіки відключень.

Крім того, він додав, що вдалося запустити метрополітен, з інтервалом у годину пік від 10 до 12 хв, в інший час з інтервалом приблизно 20 хвилин.

У Харкові також вдалося у суботу, 30 березня, запустити тролейбусні маршрути, які почали потроху працювати, проте не в повному обсязі через брак потужності.

"Це тролейбуси з автономним запасом ходу. Вони довозять людей з певних мікрорайонів до станцій метрополітену. Крім цього, працює муніципальний громадський транспорт, автобуси в повному обсязі вийшли на маршрути і довозять людей. Крамниці, аптеки, автозаправні станції працюють", - розповів Ігор Терехов.

Нагадаємо, РФ вдарила по Харкову новою модифікованою авіабомбою – в ОВА зробили тривожну заяву.

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