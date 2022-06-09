У Харкові зник телевізійний сигнал: під час повітряної тривоги було чутно вибухи

У Харкові зник телевізійний сигнал: під час повітряної тривоги було чутно вибухи

Харків’яни втратили доступ до ефірного телевізійного мовлення після оголошеної повітряної тривоги.

Увечері в середу, 8 червня, у Харкові після оголошеної в місті повітряної тривоги зник телевізійний сигнал.

Про це повідомив член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 та 91,6 МГц", – написав він на своїй Facebook-сторінці.

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Як передає “Суспільне. Харків”, очевидці говорять про щонайменше два вибухи, які було чутно в місті під час повітряної тривоги. Також над містом було видно заграву від пожежі. Офіційної інформації щодо цього випадку поки що немає.

Нагадаємо, ввечері 7 червня російські війська обстріляли Харків. Одна людина загинула, ще троє - отримали поранення.

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