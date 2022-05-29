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У Харкові знову чути вибухи: там з візитом перебував Зеленський

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У Харкові знову чути вибухи: там з візитом перебував Зеленський

У Харкові у другій половині дня знову пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше олин потужний вибух о 16:00. Окрім цього, мешканці говорять про обстріли північних районів міста.

Про це Суспільному розповіли очевидці. 

Наразі офіційних повідомлень щодо можливих обстрілів чи ракетних ударів немає.

Зауважимо, у Харківській області перебував президент Володимир Зеленський, який приїхав на передову та зустрівся з українськими військовими. Дата візиту глави держави до області не розкривається з міркувань безпеки. У межах робочої поїздки Володимир Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова, а також адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів з боку росіян.

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