У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки 17 травня

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок удару по місту у п’ятницю, 17 травня, двома керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох – сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє – у важкому стані.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про наступ РФ на Харківщину.

Читайте також провідні новини дня: