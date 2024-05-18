Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки 17 травня

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки 17 травня

Удар РФ по Харкову / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Окупанти завдали удару по Харкову 17 травня.

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок удару по місту у п’ятницю, 17 травня, двома керованими авіабомбами.  

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по Харкову зросла до чотирьох – сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік", - йдеться у повідомленні. 

Він додав, що 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє – у важкому стані.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про наступ РФ на Харківщину.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація