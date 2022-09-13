У Харкові знову проблеми з електрикою, зупинилося метро: що відомо

У Харкові вранці 13 вересня знову перебої із електрикою.

Метро Харкова уранці вівторка не курсує з технічних причин. Містяни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста.

Про роботу метро повідомили на підприємстві.

"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

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Аналогічна ситуація, за даними місцевих ЗМІ, і з іншим електротранспортом. Попередньо, перебої з електроенергію сталися близько 8:15. Як пишуть ЗМІ, міськрада зараз організувала альтернативне перевезення.

Крім того, про відсутність енергопостачання повідомила у міській раді Дергачів. Світла, попередньо, немає у Дергачах та селах громади.

"Шановні дергачівці! З технічних причин на території нашого міста та навколишніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - зазначили там.

Протягом минулої доби, за даними ОВА, армія РФ масовано обстрілювала Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.

Нагадаємо, 12 вересня Росія обстріляла густонаселений житловий масив Харкова. Через обстріли окупантів вже два дні поспіль у Харкові та області спостерігаються проблеми із енергопостачанням.

Зокрема, днем раніше Росія завдала потужного удару по Харкову. У результаті у місті не було світла та водопостачання, були жертви. Аналогічний злочин росіяни вчинили увечері 11 вересня, коли вдарили по ТЕЦ. Тоді світло зникло не лише на Харківщині, а й у сусідніх областях. Проте, українські комунальники оперативно відновили енергопостачання.

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