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У Харкові знову прогриміли вибухи: вже п’ятий "приліт"

У Харкові знову прогриміли вибухи: вже п’ятий "приліт"

Вибух / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Ворог знову влучив по промисловій зоні міста.

Російські війська втретє за день обстріляли Харків 24 липня. Влада заявила про вже п’ятий "приліт" по місту.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"П’ятий "приліт"по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні. Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення", – йдеться в короткій заяві мера.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, "прилетіло" знову до Холодногірського району міста.

"На цю хвилину постраждалих немає", – вказав голова ОВА.

Нагадаємо, рано-вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків із балістичного озброєння: були влучання по будинках, пошкоджена промислова будівля та автомобілі.

Вдруге за день окупанти вдарили по Харкову ближче до обіду: ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт.

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