У Харкові знову зросла кількість жертв після атаки РФ

Кількість загиблих в "Епіцентрі" у Харкові зросла.

У Харкові станом на 16:11 неділі, 26 травня, відомо про 16 людей, які загинули внаслідок удару окупантів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, вже 16 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок ракетного удару Росії по гіпермаркету "Епіцентр" мати та її 12-річна донька Марія.

Поліція показала відео моменту удару РФ по "Епіцентру" зсередини будівлі.

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