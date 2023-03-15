У Харкові зрадниця допомагала окупантам вбивати воїнів ЗСУ та цивільних: її суворо покарав суд 

У Харкові до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 54-річну колаборантку, яка допомагала росіянам вбивати воїнів ЗСУ та цивільних. Вона передавала окупантам дані про дислокацію ЗСУ та пункти видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними прокуратури, на початку повномасштабного вторгнення жителька Харкова почала спілкуватись з військовим окупаційної армії та бойовиком так званої "ДНР".

"Зрадниця передавала російським кураторам необхідну інформацію по Харкову, а саме про місця дислокації ЗСУ, розташування української військової техніки та надавала відомості про пункти видачі гуманітарної допомоги. Також жінка надсилала їм відеозаписи руйнувань, спричинених обстрілами російських військових, для подальшого корегування їх вогню", - йдеться у повідомленні.

На суді жінка своєї вини не визнала, а звинувачення назвала "дезінформацією", проте слідчі надали суду достатньо доказів її злочинної діяльності.

Суд визнав 54-річну жительку Харкова винною за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру.

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