У Харкові зросла кількість поранених після атаки КАБами

Кількість поранених у Харкові внаслідок ударів КАБами 8 жовтня зросла до 16.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих на цю хвилину – 11. Серед них – дитина 16 років", – написав Синєгубов у Мережі.

Він зазначив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Водночас Терехов уточнив, що постраждалих вже 16. За його даними, одна людина перебуває у важкому стані. Загалом були госпіталізовані троє осіб.

Нагадаємо, російські війська атакували Харків КАБами вранці 8 жовтня. Було кілька "прильотів", один із них пошкодив цивільне підприємство. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих.

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