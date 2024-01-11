У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по готелю (фото)

Одна ворожа ракета влучила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю.

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок ракетних ударів по готелю ввечері 10 січня зросла до 12. Усі постраждалі – цивільні, серед яких є іноземні журналісти.

Про це повідомили керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного обстрілу по готелю Харкові 10 січня постраждало 12 людей (станом на 7:00). Всі постраждалі є цивільними. Як зазначив Тимошко, серед них – іноземні журналісти, які працюють на Харківщині, Донеччині, розповідають правду про злочини, скоєні російськими військами.

Також читайте Ціллю росіян у готелі в Харкові були саме іноземні журналісти - поліція

"Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри, також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети (попередньо С-300)", – додав керівник обласної поліції.

Як повідомив Синєгубов, одна ракета влучила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю.

Голова ОВА також повідомив про 12 постраждалих та уточнив, що зараз у медзакладах перебувають двоє людей: 35-річний чоловік у важкому стані та 71-річна жінка у стані середньої важкості.

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Ракетний удар по Харкову – що відомо

Російські війська ввечері 10 січня вдарили по Харкову двома ракетами С-300. Окупанти влучили по будівлі готелю в Київському районі, в якому перебували 30 людей. Постраждали 11 осіб, дев’ятеро з яких були доправлені до лікарень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар по Харкову! Законопроєкт про мобілізацію. Заява Зеленського. Головне на ранок 11 січня

Читайте також: