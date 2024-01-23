У Харкові зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару – фото, відео

У Харкові до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантами вранці 23 січня. Кількість поранених у місті – 42 людини. Серед них четверо дітей – їхній стан середньої важкості.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами мера Ігора Терехова, під завалами багатоповерхового будинку продовжуються пошуки людей.

"На даний момент в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 – газопостачання. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву", - розповів мер.

Будинок у Харкові після ракетного удару РФ

Будинок у Харкові після ракетного удару РФ

Наслідки удару по Харкову

Будинок у Харкові після ракетного удару РФ

Окупаційна армія Росії вранці 23 січня завдала ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі Харкова та Балаклії. Росіяни вдарили виключно по цивільній інфраструктурі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влучила в багатоповерхівку Харкова! Обвалено під'їзд! Під завалами шукають людей

Нагадаємо, окупаційна армія Росії у ніч проти 23 січня атакувала Україну "Шахедами", а вже під ранок масовано випустила ракети зі стратегічної авіації. Вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині, Києві та Харкові. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки та жертв атаки.

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