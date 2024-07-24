У Харкові зруйновані будинки та авто: влада показала наслідки обстрілу

Мер Ігор Терехов зазначив, що інформація про загиблого в Харкові не підтвердилася.
Наслідки ракетного обстрілу Харкова 24 липня зняли на фото. В місті є влучання по будинках, пошкоджена промислова будівля та автомобілі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 5:15 російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Немишлянському району Харкова. Там було пошкоджено будинок, промислову будівлю, щонайменше п’ять автомобілів. Минулося без постраждалих.
За іншою адресою в Харкові зафіксоване влучання у приватний житловий будинок. Там виникла пожежа.
"За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється", – додав голова ОВА.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опублікована раніше інформація про загиблого не підтвердилася.
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Нагадаємо, окупанти обстріляли Харків уранці 24 липня, внаслідок чого у двох районах міста були зафіксовані "прильоти" – по промзоні та приватному сектору.
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