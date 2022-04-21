У Харкові зруйновано 1929 житлових будинків, третина жителів залишили місто, - Терехов

За словами міського голови, в місті в обмеженому режимі працюють магазини та аптеки, працюють всі комунальні служби.

Близько 30% харків’ян залишили місто. Зараз з міста можна виїхати залізницею або автомобілем, всі бажаючі мають таку можливість.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна повідомим міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Приблизно 30% харків’ян - це в основному жінки, діти, люди похилого віку – виїхали з міста. Зараз виїхати можна залізницею або автомобілем. Я особисто був на вокзалі, говорив з людьми, паніки там немає. Враховуючи можливість обстрілів процес евакуації організовано таким чином, що люди чекають на потяги у тунелі, аби не було великого скупчення на вулиці. Це, звісно, не дуже зручно, але всі, хто має таке бажання, можуть виїхати з міста", - сказав Ігор Терехов.

Також він відзначив, що багато хто з харків’ян, які виїхали раніше, вже повертаються назад.

"Люди повертаються також, я бачу, що стає більше машин. Говорив з цими людьми, вони кажуть, що хочуть бути у рідному місті та повернулись, аби відбудовувати його після війни. Я поважаю таку позицію", - сказав Терехов.

За його словами, Харків щоденно піддається обстрілам з повітря та землі. За минулу добу ворог здійснив обстріли двох ринків та знищив житлову багатоповерхівку.

На ринках в результаті обстрілу почались пожежі, над їхньої ліквідацією працює ДСНС.

"Якщо раніше від обстрілів страждали ті райони, що розташовані ближче до Окружної дороги, то тепер страждає і центральна частина міста. Безпечних районів у Харкові не існує зараз. Пошкодження є у всіх районах. Людей, що залишились без житла, ми перемішуємо в школи, дитсадки, доставляємо туди гаряче харчування. Ми отримуємо велику гуманітарну допомогу від Офісу Президента, мерів багатьох міст, яким я хочу щиро подякувати – й Одесі, й Дніпру, і Вінниці. Дякую всім, хто надає гуманітарну допомогу для Харкова", - сказав Терехов.

За його словами, в місті в обмеженому режимі працюють магазини та аптеки, працюють всі комунальні служби. Станом на 21 квітня в Харкові зруйновано 1929 житлових будинків.

"Місто має колосальні руйнування, це не тільки житлові будинки, багатоповерхівки – це лікарні, школи, громадські будівлі, трансформаторні підстанції, водогони, котельні тощо", - сказав Терехов. Він запевнив, що міські служби намагаються оперативно ремонтувати інфраструктуру. Лікарі також не полишали місто, працюють цілодобово.

Нагадаємо, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 4 повітряні цілі: 3 безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

У Балаклеї Харківської області поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією.

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