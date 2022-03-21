У Харкові зруйновано до 1000 будинків, але архітектори вже працюють над планом його відновлення

Мер міста переконаний, що місто буде повністю відбудоване.
Харків має 972 зруйнований будівель, і 778 з них – це житлові будинки .
Про це в ефірі ТСН заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Та за його словами, місто буде відновлене попри важкість ситуації. «Сьогодні ми вже дуже активно працюємо із архітекторами і будівельниками для відновлення міста. В нас є чітке розуміння, як що треба буде робити. Робити буде дуже багато, але ми це все виконаємо», - зазначив він.
Запевнив Терехов, що до нього вже звертались містяни, які кажуть, що готові працювати 24 години на добу над відновленням міста.
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