Скандал із відео про журналістів та військові таємниці: Генштаб пояснив позицію

Фото: Генштаб.

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Після дискусій навколо нового відео про інформаційну безпеку, в якому, на думку деяких представників ЗМІ, пролунали натяки на можливу недбалість журналістів, Генеральний штаб ЗСУ та Центр стратегічних комунікацій надали офіційні роз’яснення.

У Генштабі наголосили: відео має виключно навчально-просвітницький характер і покликане підвищити увагу всіх громадян — зокрема військових — до питань інформаційної безпеки в умовах повномасштабної війни.

"Ми поважаємо свободу слова та цінуємо внесок журналістів у боротьбу за незалежність. Мета відео — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог", — йдеться у заяві.

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З огляду на зауваження відео буде доопрацьоване.

Центр стратегічних комунікацій своєю чергою подякував медіа за увагу до п'ятого ролика з серії "Ворог чує — пильнуй". Там зазначили, що у відео звертаються не лише до журналістів, але й до військових, активістів і посадовців. Мета — не обмеження свободи слова, а спільна безпека.

Центр також відкритий до пропозицій щодо доопрацювання відео та створення англомовної версії для іноземних ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що ворожа пропаганда знову намагається дискредитувати українську армію цього разу через фейкові відео.