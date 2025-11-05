- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У Генштабі відповіли, чи оточені підрозділи ЗСУ у Покровську
Українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.
Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.
“Оточення наших підрозділів та частин немає. Відбуваються заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися”, - йдеться в офіційній заяві Генштабу.
Зазначається, у самому Покровську українські Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Окрім того, посилено військові частини, які обороняють місто.
Впродовж минулої доби у в районі Покровська було ліквідовано 26 окупантів, а ще 64 - поранено, знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.
За даними Генштабу, від початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), сім пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина.
Також триває робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.
Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 5 листопада, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника.