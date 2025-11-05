ТСН у соціальних мережах

Війна
172
У Генштабі відповіли, чи оточені підрозділи ЗСУ у Покровську

Олена Капнік
Покровськ.

Покровськ. / © ТСН.ua

Українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.

Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Оточення наших підрозділів та частин немає. Відбуваються заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися”, - йдеться в офіційній заяві Генштабу.

Зазначається, у самому Покровську українські Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Окрім того, посилено військові частини, які обороняють місто.

Впродовж минулої доби у в районі Покровська було ліквідовано 26 окупантів, а ще 64 - поранено, знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

За даними Генштабу, від початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), сім пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина.

Також триває робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.

Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 5 листопада, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника.

