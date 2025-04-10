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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Генштабі відповіли, чи звільнили полковника Сухаревського з посади командувача сил БпЛА

У Генштабі наголосили, що повідомлення про кадрові зміни, поширені окремими медіа, не відповідають дійсності.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Полковник Вадим Сухаревський.

Полковник Вадим Сухаревський

У Збройних Силах України спростували інформацію про начебто переведення полковника Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем на іншу позицію.

Як повідомили в Генеральному штабі, під час формування керівного складу нових армійських корпусів дійсно розглядалися різні кандидатури, зокрема й офіцери з досвідом бойових дій, серед яких був і полковник Сухаревський.

Однак рішення про його переміщення не ухвалювалося.

“Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України”, — йдеться в офіційному повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що повідомлення про кадрові зміни, поширені окремими медіа, не відповідають дійсності.

Раніше підполковник Богдан Кротевич, з позивним “Тавр” різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, закликавши його піти у відставку.

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