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- Війна
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У Генштабі відповіли, чи звільнили полковника Сухаревського з посади командувача сил БпЛА
У Генштабі наголосили, що повідомлення про кадрові зміни, поширені окремими медіа, не відповідають дійсності.
У Збройних Силах України спростували інформацію про начебто переведення полковника Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем на іншу позицію.
Як повідомили в Генеральному штабі, під час формування керівного складу нових армійських корпусів дійсно розглядалися різні кандидатури, зокрема й офіцери з досвідом бойових дій, серед яких був і полковник Сухаревський.
Однак рішення про його переміщення не ухвалювалося.
“Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України”, — йдеться в офіційному повідомленні.
У Генштабі також наголосили, що повідомлення про кадрові зміни, поширені окремими медіа, не відповідають дійсності.
Раніше підполковник Богдан Кротевич, з позивним “Тавр” різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, закликавши його піти у відставку.