Атака РФ по ринку у Херсоні: 2 жовтня оголошено днем жалоби

Внаслідок ракетної атаки в Херсоні загинуло шестеро людей
В Херсоні 2 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по місту окупаційної армії РФ, яка сталася у вівторок, 1 жовтня.
Про це розповів Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні зранку окупанти підступно й жорстоко обірвали житті шести літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками. Вшануймо памʼять невинно вбитих російськими терористами", - написав він.
Прокудін висловив співчуття загиблим та побажав швидкого одужання пораненим.
Нагадаємо, зранку російські окупанти вдарили по ринку в Херсоні.
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