У Херсоні активісти розклеїли листівки зі згадкою про "референдум", Гаагу і наступ ЗСУ (фото)

Активісти наголосили, що херсонці не міняють український паспорт на російський.

У Херсоні активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли патріотичні листівки.

Про це рух повідомив у Telegram.

"Херсон – це Україна, херсонці – не визнають результатів цирк-референдуму. Ми розповсюдили чергові листівки, стрічки та графіті (до речі, можете побачити, як рашисти маркером намагалися щось написати)", - йдеться у повідомленні.

Активісти подякували херсонцям, які продовжують бойкотувати "референдум", ігнорувати окупантів.

Також зазначається, що херсонці не беруть російський паспорт, не дивляться ворожі новини і чекають на ЗСУ.

На листівках, зокрема, є такі повідомленн: "Від "референдуму" до Гааги!", "Ніякі "референдуми" не зупинять деокупацію", "Буде суд! Буде Гаага!", "​​Не комунікуй з рашистами".

Нагадаємо, армія Російської Федерації не просувається на півдні України. Наразі вони тримаються за ті рубежі оборони, які їм вдалося облаштувати.

Читайте також: