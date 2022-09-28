У Херсоні активісти розклеїли листівки зі згадкою про "референдум", Гаагу і наступ ЗСУ (фото)

Активісти наголосили, що херсонці не міняють український паспорт на російський.
У Херсоні активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли патріотичні листівки.
Про це рух повідомив у Telegram.
"Херсон – це Україна, херсонці – не визнають результатів цирк-референдуму. Ми розповсюдили чергові листівки, стрічки та графіті (до речі, можете побачити, як рашисти маркером намагалися щось написати)", - йдеться у повідомленні.
Активісти подякували херсонцям, які продовжують бойкотувати "референдум", ігнорувати окупантів.
Також зазначається, що херсонці не беруть російський паспорт, не дивляться ворожі новини і чекають на ЗСУ.
На листівках, зокрема, є такі повідомленн: "Від "референдуму" до Гааги!", "Ніякі "референдуми" не зупинять деокупацію", "Буде суд! Буде Гаага!", "Не комунікуй з рашистами".
Нагадаємо, армія Російської Федерації не просувається на півдні України. Наразі вони тримаються за ті рубежі оборони, які їм вдалося облаштувати.
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