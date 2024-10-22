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У Херсоні авто швидкої допомоги стало мішенню ворога: що відомо про наслідки

У Херсоні авто швидкої допомоги стало мішенню ворога: що відомо про наслідки

В Херсоні поранення дістали двоє працівників швидкої / Фото: Pexels

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

У Херсоні ворожий дрон атакував автомобіль швидкої меддопомоги.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Ворог скинув вибуховий пристрій з безпілотника на бригаду екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі. 

Поранення дістали двоє працівників: 44-річний та 47-річний чоловіки. Їх доправили до лікарні із вибуховими травмами та контузіями, а також уламковими пораненнями ніг. 

Нагадаємо, раніше у Херсоні ворожий дрон атакував комунальників. Працівники отримали поранення. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузіями

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