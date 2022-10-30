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У Херсоні біля Антонівського мосту пролунали сильні вибухи: відео

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У Херсоні біля Антонівського мосту пролунали сильні вибухи: відео

ФОТО: Юрій Мисягін | Telegram

Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів.

У тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 30 жовтня, в районі Антонівського моста пролунали вибухи. 

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. 

Херсонські телеграм-канали повідомляють, що орієнтовно о 20:05 30 жовтня у передмісті Херсона пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались в районі Антонівського моста. 

Наразі офіційної інформації про те, що саме сталось в окупованому Херсоні немає. У Мережі публікують запис потужних вибухів, які чули жителі окупованого українського міста. 

Контрнаступ ЗСУ на Херсон 

Українські захисники здійснюють наступ на південному напрямку, щоб вибити російських окупантів з українського Херсону. Щоб унеможливити росіянам шляхи надходження озброєння Сили оборони взяли під вогневий контроль мости та переправи на правому березі Дніпра у херсонському напрямку. 

Раніше голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. 

У Генштабі ЗСУ 30 жовтня повідомили, що російські окупанти ймовірно готуються до відведення артилерії із правого берега Херсонщини. Це озброєння можуть перекинути на інший напрямок. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
7768
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