У Херсоні біля Антонівського мосту пролунали сильні вибухи: відео

У тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 30 жовтня, в районі Антонівського моста пролунали вибухи.

Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Херсонські телеграм-канали повідомляють, що орієнтовно о 20:05 30 жовтня у передмісті Херсона пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались в районі Антонівського моста.

Наразі офіційної інформації про те, що саме сталось в окупованому Херсоні немає. У Мережі публікують запис потужних вибухів, які чули жителі окупованого українського міста.

Контрнаступ ЗСУ на Херсон

Українські захисники здійснюють наступ на південному напрямку, щоб вибити російських окупантів з українського Херсону. Щоб унеможливити росіянам шляхи надходження озброєння Сили оборони взяли під вогневий контроль мости та переправи на правому березі Дніпра у херсонському напрямку.

Раніше голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

У Генштабі ЗСУ 30 жовтня повідомили, що російські окупанти ймовірно готуються до відведення артилерії із правого берега Херсонщини. Це озброєння можуть перекинути на інший напрямок.

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