У Херсоні блогеру прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді

У Херсоні блогеру прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді

Підозрюваний перейшов на бік ворога.

Жителю Херсона, який є блогером, обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України підозрюваний одразу перейшов на бік ворога.

“Маючи досвід журналістської діяльності він цілеспрямовано завдає шкоду інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в мережі Інтернет відеоматеріали з пропагандою "руського миру” та виправдовує збройну агресію Російської Федерації. Своїми діями підозрюваний чинить психологічний тиск на населення з активною проукраїнською позицією для подолання його спротиву та окупації”, - йдеться у повідомленні.

За протизаконні дії фігуранту загрожує покарання - позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Нагадаємо, у Рівному СБУ затримала місцевого мешканця, який працював на російських окупантів. Він збирав і передавав ворогу дані про транспорт військових ЗСУ, розташований на західній Україні.

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