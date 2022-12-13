У Херсоні чоловіку вдалося вижити, коли снаряд залетів до його квартири

Він саме повернувся із Києві від сім’ї, щоб навідати дім.

Влада Херсона через щоденні обстрілі міста наполегливо просить людей виїхати, бо ніхто не може дати гарантій, що завтра снаряд не прилетить у ваш будинок, йдеться в ТСН.

У одного із постраждалих чоловіків посічене скалками обличчя, шок і розгубленість. “Друге день народження. Я коли відчув удар, все летіло в обличчя, я перед цим стояв на балконі, дивився на вулиці. Дай, думаю, зайду в спальню, зайшов і вибух”, - розповідає він про пережите.

Снаряд залетів просто у його квартиру. “Чотири місяці був у Києві. Дружина, діти там лишились, думаю, приїду дещо візьму, котел подивлюсь, воду зіллю. Сьогодні зранку мені прилетіло”, - додає він.

Снаряди російської артилерії влітали у багатоповерхівки і приватні обійстя по всьому місту. Від вибухів повилітали вікна, двері і шматки бетонних перекриттів. Поранення отримала і ще одна жінка.

Сусіди попри розгубленість та шок кинулись допомагати одне одному. Кількість обстрілів міста зростає щодоби, окупанти за річки розстрілюють Херсон, як нерухому мішень. Снаряди влучають у лікарні, дитячі майданчики, будинки і дороги. Через влучання снарядів по об’єктам критичної інфраструктури у місті перебої з електрикою і теплом, які ледь вдалося поновити після звільнення. Однак попри небезпеку, не всі місцеві погоджуються полишати домівки, але влада закликає містян до евакуації і надає безкоштовний транспорт усім, хто вирішить покинути прифронтове місто.

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