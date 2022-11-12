У Херсоні дефіцит ліків, води та продуктів, але гумвантажі вже заїжджають до міста

У звільненому Херсоні наразі не вистачає медикаментів, води та продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати до міста. Скоро ситуація має покарщитись.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник Херсонського міського голови Роман Головня.

"Окупанти та колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишилися в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз у місті критично не вистачає перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє, не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, бо немає електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено», - розповів Головня.

За його інформацією, до міста заїхали перші декілька вантажівок з гуманітарною допомогою.

"Я думаю, що найближчим часом буде гуманітарка. У Миколаєві зараз організовують автомобілі з гуманітаркою, які поїдуть до Херсона. Це буквально найближчим часом має відбутися", - наголосив радник мера.

За підрахунками Головні, наразі у місті перебуває близько 70-80 тис. населення.

Звільнення Херсона

Українські військові ЗСУ 11 листопада звільнили Херсон.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонської області заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

У Херсонській області Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях. На правому березі Дніпра залишається чимало росіян. Таким чином ЗСУ поповнюють обмінний фонд і "російський ленд-ліз".

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

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