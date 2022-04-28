У Херсоні депутат міськради підтримав окупантів: зраднику повідомили про підозру (фото)

У Херсоні депутат міськради підтримав окупантів: зраднику повідомили про підозру (фото)

У Херсоні депутат міської ради від політичної партії "Блок Сальдо" підтримав російських окупантів та співпрацює з ними. Зраднику повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це 28 квітня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Знаючи, що Херсон окупований збройними формуваннями Росії, депутат записав відеозвернення для російського інтернет-видання, у якому закликав своїх співгромадян скласти зброю та припинити бойові дії.

Також депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювався у російських ЗМІ та у соціальних мережах.

Він також оголосив про створення незаконного формування "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок". У ході засідання вказаного "комітету" було проведено голосування на підтримку дій окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області 48-річний депутат міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Шевчик підтримав агресію Росії та погодився очолити новостворений незаконний орган влади окупантів.

Прокуратура міста Києва

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